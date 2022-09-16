Россиянин напал с ножом на врача в поликлинике и попытался свести счеты с жизнью

В поликлинике Армавира пациент 3 раза ударил ножом врача и попытался совершить суицид

В Армавире местный житель пришел на прием в больницу и напал с ножом на врача, а затем попытался свести счеты с жизнью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, 49-летний пациент наблюдался у 29-летнего врача местной поликлиники. 15 сентября во время приема мужчина нанес три удара ножом в живот медику. Его спасли от гибели очевидцы, которые остановили нападавшего. Позже он попытался совершить суицид.

Подозреваемый был экстренно госпитализирован. Он и раненый им врач находятся в реанимации. При этом напавший взят под охрану. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи устанавливают мотив преступления.