Алиев признал отсутствие у Армении намерений к широкомасштабной эскалации
Соблюдение режима тишины показывает, что ни Армения, ни Азербайджан не планировали полномасштабной эскалации конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
«Армянская сторона не сразу начала выполнять режим прекращения огня, но в целом уже около двух суток режим соблюдается», — сказал Алиев.
В свою очередь, Путин заявил, что, несмотря на скоординированные усилия для предотвращения конфликта между Баку и Ереваном, ситуация на границе стран остается напряженной.
Конфликт на армяно-азербайджанской границе начался поздним вечером 12 сентября. В Ереване заявили об артиллерийских ударах Баку по гражданской инфраструктуре Армении.
На данный момент Армения ожидает от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «военной и военно-политической помощи».