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Алиев признал отсутствие у Армении намерений к широкомасштабной эскалации

Президент Азербайджана Алиев: Армения и Азербайджан не планировали эскалации конфликта

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Соблюдение режима тишины показывает, что ни Армения, ни Азербайджан не планировали полномасштабной эскалации конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Армянская сторона не сразу начала выполнять режим прекращения огня, но в целом уже около двух суток режим соблюдается», — сказал Алиев.

В свою очередь, Путин заявил, что, несмотря на скоординированные усилия для предотвращения конфликта между Баку и Ереваном, ситуация на границе стран остается напряженной.

Конфликт на армяно-азербайджанской границе начался поздним вечером 12 сентября. В Ереване заявили об артиллерийских ударах Баку по гражданской инфраструктуре Армении.

На данный момент Армения ожидает от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «военной и военно-политической помощи».

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Татьяна Антоненко
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