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В Армении высказались об ожиданиях от ОДКБ

Секретарь Совбеза Армении Григорян: Ереван ожидает от ОДКБ военной помощи

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Ереван ожидает от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «военной и военно-политической помощи». Об этом высказался секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, передает ТАСС.

По его словам, соответствующая поддержка от ОДКБ нужна республике для защиты собственного суверенитета и вывода Вооруженных сил Азербайджана с армянской территории.

«Это было нашим требованием от ОДКБ, и оно до сих пор не выполнено. Естественно, это нас не удовлетворяет», — подчеркнул Григорян.

Ранее представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов призвал организацию к «действенным коллективным мерам» по обеспечению территориальной целостности и суверенитета республики. При этом он обвинил Баку в «грубых нарушениях международного права и режима прекращения огня», а также «провокационных и агрессивных действиях» в отношении Еревана.

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Георгий Нестеров
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