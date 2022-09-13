В Армении призвали ОДКБ к действенным мерам

Представитель Армении в ОДКБ призвал организацию к действенным мерам

Армения призывает членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к «действенным коллективным мерам» по обеспечению территориальной целостности и суверенитета республики. Об этом представитель Еревана при ОДКБ Виктор Биягов заявил на внеочередном заседании Постоянного совета организации, сообщает пресс-служба армянского МИД.

В ходе заседания он обвинил Азербайджан в «грубых нарушениях международного права и режима прекращения огня», а также «провокационных и агрессивных действиях» в отношении Армении. При этом Биягов выразил уверенность, что механизмы ОДКБ «способны обуздать агрессора».

Ранее пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщал, что организация приступила к урегулированию ситуации на границе Армении и Азербайджана.

12 сентября стало известно об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе. В Минобороны Армении сообщили об обстрелах своих приграничных территорий. В Баку, в свою очередь, заявили, что лишь отвечают на провокации Еревана, умышленно нагнетающего обстановку в регионе.