Российские пилоты пожаловались на увольнения после экзаменов в авиакомпаниях

«Ъ»: российские пилоты пожаловались на увольнения из авиакомпаний после итоговых экзаменов

Российские пилоты пожаловались на практику увольнений из авиакомпаний после проведения итоговых внутренних экзаменов. Соответствующее письмо было направлено в Росавиацию от Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС), передает «Коммерсант».

В ШПЛС рассказали, что профильные экзамены проводятся для капитанов воздушных судов дважды в год: на авиатренажере и в ходе регулярного рейса с пилотом-инструктором. «Пилот ее не проходит, так как у авиакомпании стоит задача любым способом уменьшить количество кадров», — указано в документе.

Для решения возникшей проблемы профсоюз предложил создать департамент, в который будут входить «инструкторы для независимой проверки и оценки профессиональных навыков пилотов». В документе сказано, что в ШПЛС поступают десятки жалоб от командиров самолетов на принуждение к увольнению и непрозрачности проведения внутренних экзаменов.

При этом отмечается, что в отечественных авиакомпаниях отрицают специальные увольнения летчиков, а предложение профсоюза называют попыткой смягчить требования к квалификации пилотов. По мнению руководства перевозчиков, если испытаниями займется государственная структура, безопасность полетов упадет.

По словам президента Профсоюза летного состава Мирослава Бойчука, за последние полгода без работы по различным причинам остались около тысячи российских пилотов. Согласно данным Совета по профессиональным квалификациям воздушного транспорта (СПК ВТ), всего в России зарегистрированы более девяти тысяч пилотов.

Ранее сообщалось, что отечественные авиакомпании получили больше допусков Росавиации на полеты за границу. Так, перевозчик Red Wings получил дополнительные допуски на выполнение рейсов в Тегеран и Исфахан. Также чаще летать в Иран начнут Utair, Nordwind и «Уральские авиалинии».