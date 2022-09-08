Российские авиакомпании получили больше допусков на полеты за границу

Росавиация выдала Red Wings допуск на полеты в Тегеран и Исфахан из 14 городов России

Авиакомпания Red Wings получила больше допусков на полеты за границу, в том числе на выполнение рейсов в Тегеран и Исфахан (Иран) из 14 российских городов. Об этом говорится на сайте Росавиации.

Отмечается, что полеты из российских городов, среди которых Сочи, Екатеринбург, Краснодар, Минводы, Владикавказ и Нальчик, планируется выполнять по три раза в неделю. Также свои самолеты в Иран из Москвы и Санкт-Петербурга смогут отправлять Utair, Nordwind и «Уральские авиалинии».

Более того, Росавиация выдала Nordwind допуск на полеты из Владикавказа и Саранска в Дубай. Этому же авиаперевозчику разрешили отправлять свои самолеты по маршрутам Ставрополь — Анталья, Ставрополь — Стамбул и Саранск — Анталья. Авиакомпании «Россия», в свою очередь, позволили летать из Владивостока в Токио четыре раза в неделю.

Ранее в сентябре стало известно, что Россия и Иран с 1 января 2023 года введут безвизовый режим для групповых туристических поездок. Таким образом, у российских путешественников появится возможность без оформления визы посещать персидскую страну до 15 дней.