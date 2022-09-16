Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия обвинила в США в краже денег правительства Венесуэлы

Посольство России в Вашингтоне обвинило США в краже финансовых средств Венесуэлы

Фото: Rayner Pena / Globallookpress.com

США не только предпринимают попытки вмешаться во внутренние дела Каракаса, но и пытаются юридически обосновать хищение финансовых средств законного правительства Венесуэлы. В краже денег американскую сторону обвинило посольство России в Вашингтоне, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале пресс-службы диппредставительства.

«[Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан] Николс пытался очернить сотрудничество России с Венесуэлой, одновременно продолжая признавать самозванца (лидера венесуэльской оппозиции — примечание "Ленты.ру") Хуана Гуайдо главой государства», — говорится в комментарии.

Также пресс-служба отметила, что принятые правительством США санкции против Венесуэлы, которые юридически обосновали заморозку и фактическую кражу авуаров законного правительства Боливарианской Республики, «оказывают деструктивное влияние на социально-экономическое развитие страны».

Материалы по теме:
Шанхайский ответ. Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
Шанхайский ответ.Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
11 августа 2022
«Энергетический Перл-Харбор» Как 50 лет назад арабские шейхи обиделись на США и погрузили страну в тяжелейший кризис
«Энергетический Перл-Харбор»Как 50 лет назад арабские шейхи обиделись на США и погрузили страну в тяжелейший кризис
Сегодня

В диппредставительстве заверили, что Россия как и прежде будет способствовать преодолению разногласий между Вашингтоном и Каракасом и будет развивать отношения между странами на взаимовыгодной основе.

Ранее российское посольство в Вашингтоне также выступило с обвинениями в адрес властей США из-за их решения перечислить 3,5 миллиарда долларов из средств Центробанка Афганистана в некий Афганский фонд. Дипломаты осудили данный шаг, отметив, что это является нарушением норм международного права

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Херсонской области сообщили о тактическом окружении части украинских войск
Посол России в Швеции предрек Киеву скорый конец в случае настоящей войны
В НАСА оценили конкуренцию с Россией и Китаем
США закрыли возможности для развития российской электроники
Россиянин предстанет перед судом за убийство жены молотком во время ссоры
Россия рассказала о проблемах с продовольствием в мире на фоне санкций
В Киргизии заявили о росте числа пострадавших из-за обострения на границе
Российский суд отправил в СИЗО находившегося 12 лет в розыске маньяка
Россия обвинила в США в краже денег правительства Венесуэлы
К IKEA выдвинули требования при уходе из российского региона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.