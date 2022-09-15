Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россия обвинила США в нарушении норм международного права

Посольство России в Вашингтоне осудило решение США в отношении Центробанка Афганистана

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Посольство России в Вашингтоне выступило с обвинениями в адрес властей США из-за их решения перечислить 3,5 миллиарда долларов из средств Центробанка Афганистана в некий Афганский фонд. Дипломаты осудили данный шаг, отметив, что это является нарушением норм международного права, сообщает ТАСС.

«Обратили внимание на заявление Госдепартамента и Минфина США о создании некоего Афганского фонда, в который будут перечислены 3,5 миллиарда долларов из средств Центрального банка Афганистана. Отмечаем, что данное решение принято вопреки многочисленным призывам со стороны американской и мировой общественности, гуманитарных и правозащитных организаций, а также видных экономистов», — сказано в сообщении дипломатической миссии.

В российском дипломатическом представительстве также добавили, что считают данный шаг противоречащим нормам международного права и подчеркивают, что это нарушает суверенитет зарубежного государства.

Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос о возможности признания Вашингтоном представителей движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) легитимным правительством Афганистана, заявил, что США пока не готовы это сделать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня
Адвокат Бута заявил о по-прежнему существующей возможности обмена
Москалькова призвала снять все незаконные санкции
В США сравнили Европу с убивающим самого себя пациентом
Россия обвинила США в нарушении норм международного права
Психолог привел примеры ускорения и замедления времени
В Запорожской области рассказали об успехах российской армии
Производители грузовиков MAN и Scania задумались об уходе из России
Бойцы «Вагнера» уничтожили украинскую ДРГ в окрестностях Бахмута
Россия ответила на требования Польши вернуть картины Пушкинского музея
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.