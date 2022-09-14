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Госдеп ответил на вопрос о готовности признать власти «Талибана» в Афганистане

Госдеп заявил, что США не готовы признать «Талибан» легитимным правительством Афганистана

Фото: Globallookpress.com

Пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс, отвечая на вопрос о возможности признания Вашингтоном представителей движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) легитимным правительством Афганистана, заявил, что США пока не готовы это сделать, сообщает ТАСС.

«Они (талибы — прим. "Ленты.ру") призвали международное сообщество вновь открыть дипломатические представительства, открыть посольства в Афганистане. С нашей стороны, со стороны наших партнеров и союзников мы очень ясно дали понять, что не рассматриваем [вопрос их] признания», — рассказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что США пока не видят от властей Афганистана шагов, которые бы привели к улучшению в тех областях, за которые больше всего переживает американское правительство.

Ранее представитель движения «Талибан» Билал Карими не согласился с обвинениями ООН в том, что афганские сотрудницы Организации подвергаются преследованиям со стороны талибов.

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Марина Совина
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