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Талибы не согласились с обвинениями в преследовании сотрудниц ООН

Талибы заявили, что ни одна сотрудница ООН не подвергалась задержанию или притеснениям

Фото: Ali Khara / Reuters

Представитель движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) Билал Карими не согласился с обвинениями ООН в том, что афганские сотрудницы Организации подвергаются преследованиям со стороны талибов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ни одна женщина-сотрудница ООН не сталкивалась с какими-либо проблемами, и ни одна не была задержана... У группы женщин в Кандагаре потребовали объяснений, когда выяснилось, что они являются сотрудницами ООН, чиновники уступили, и никаких инцидентов не произошло», — заявил Карими.

По его словам, информация ООН о преследованиях «не соответствует действительности».

Ранее Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) обеспокоилась случаями преследований афганских работниц Организации со стороны сотрудников службы безопасности контролирующего страну движения «Талибан».

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Татьяна Антоненко
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