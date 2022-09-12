Талибы начали преследовать сотрудниц ООН

В ООН обеспокоились преследованиями сотрудниц ООН талибами

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) обеспокоилась случаями преследований афганских работниц ООН со стороны сотрудников службы безопасности контролирующего страну движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС.

«Де-факто власти начали притеснять афганских женщин-сотрудников ООН, в том числе сегодня произошел инцидент, когда три афганские женщины, работающие в Организации Объединенных Наций, были отобраны и временно задержаны для допроса вооруженными агентами службы безопасности де-факто властей», — сообщается в заявлении Миссии.

В свою очередь, в ООН призвали к немедленному прекращению всех подобных актов запугивания и преследований в отношении афганских сотрудниц организации. Также в ОНН намерены обеспечить соблюдение четких гарантий охраны и безопасности всего персонала, действующего в Афганистане в соответствии с международными обязательствами в области прав человека.

Ранее афганская женщина по имени Элаха была арестована за то, что обвинила высокопоставленного чиновника талибов в изнасиловании.