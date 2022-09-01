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Обвинившая талибов в изнасиловании женщина попала под арест

Талибы арестовали женщину за обвинение высокопоставленного чиновника в изнасиловании

Фото: Ali Khara / Reuters

Талибы объявили об аресте афганской женщины, которая на видео обвинила высокопоставленного чиновника талибов в изнасиловании. Об этом сообщает ABC news.

На видео, которое попало в социальные сети, женщина по имени Элаха в слезах рассказала о том, как бывший представитель МВД талибов Саид Хости принуждал ее к браку и неоднократно насиловал. После женщина пыталась бежать из страны, и умоляла о помощи.

«Это могут быть мои последние слова. Он убьет меня, но лучше умереть один раз, чем умирать каждый раз», — заявила Элаха.

После публикации видео управляемый талибами Верховный суд сообщил, что Элаха была арестована за клевету по приказу главного судьи Абдула Хакима Хаккани и скоро будет «приговорена в соответствии с законами шариата».

В августе в Афганистане во время демонстрации за права женщин получать образование началась стрельба. Власти таким образом пытались разогнать незаконное, с их точки зрения, шествие.

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Татьяна Антоненко
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