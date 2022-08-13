Разгон женской демонстрации со стрельбой в Афганистане попал на видео

Стрельбу при разгоне демонстрации за право на образование в Афганистане сняли на видео

В Афганистане во время демонстрации за право женщин на образование началась стрельба — так власти пытались разогнать незаконное, с их точки зрения, шествие. Очевидцы сняли инцидент на видео, его публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».

На попавших в сеть кадрах видно, как группа из полусотни жительниц Афганистана в окружении журналистов шествует по улице с плакатами, выкрикивая лозунги. Затем съемка ненадолго прерывается, и в следующий момент на записи слышны выстрелы, из-за которых участницы митинга разбегаются в разные стороны.

РИА Новости со ссылкой на собственные источники уточняет, что в результате стрельбы при разгоне митинга несколько человек пострадали.

Ранее пришедшие к власти в Афганистане талибы (члены запрещенного в России движения «Талибан») запретили девочкам средних и старших классов посещать школу. По заявлению расформированного министерства образования, с началом учебного года в школу смогут ходить только девочки до шестого класса. Причиной такого решения стало несоответствие школьной формы нормам шариата.