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В России рекордно сократилось количество банкоматов

«Известия»: Число банкоматов в России сократилось рекордно с 2016 года

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Число банкоматов в России сократилось на 6,2 тысячи, это рекорд с 2016 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные ЦБ. В настоящее время по всей стране работает 181 200 аппаратов.

В последнее время темпы ускорились с уходом из России американских и европейских производителей устройств самообслуживания, подчеркивает издание. В Центробанке уменьшение количества банкоматов объяснили ростом популярности безналичных операций, развитием мобильных приложений и других дистанционных каналов обслуживания клиентов.

Кроме того, указал регулятор, процесс ускорился и на фоне пандемии коронавируса, когда набрал популярность тренд отказа от наличных.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что Россия собирается создать собственные банкоматы, первые образцы отечественных машин будут готовы уже осенью, их передадут финансовым организациям. Если испытания пройдут успешно, то в первом квартале 2023 года выйдут серийные партии.

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Платон Щукин
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