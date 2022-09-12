В России решили создать собственные банкоматы

«Ъ»: Россия собирается создать свои банкоматы, первые образцы будут готовы уже осенью

Россия собирается создать собственные банкоматы, первые образцы отечественных машин будут готовы уже осенью, их передадут финансовым организациям. Если испытания пройдут успешно, то в первом квартале 2023 года выйдут серийные партии, сообщает «Коммерсантъ».

Соответствующая «дорожная карта» по выводу российских банкоматов на рынок была представлена Центробанку. Производителями станут предприятия БФС и САГА.

«В первой половине 2023 года будут отрабатываться, пилотироваться первые версии, а с середины года вполне возможен выход на промышленное производство и предложение отечественных банкоматов уже для всех банков», — рассказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Проблема импортозамещения в вопросах работы банка с наличными обсуждалась заседании совета по наличному денежному обращению (НДО) при Банке России. Также поднимались темы о потребностях в счетно-сортировальных машинах, банкоматах, валидаторах, а также формирования технических требований к ним.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) дал прогноз, что экономика России может начать плановый рост в 2025 году, а в течение следующих пяти лет ВВП будет расти темпами, близкими к докризисным целям — по 3 процента.