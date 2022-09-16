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69-я параллель

Раскрыта судьба раненого краснокнижного медведя с Диксона

Раненого краснокнижного медведя с Диксона оставят жить в Московском зоопарке

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка / ТАСС

Раненого краснокнижного медведя с Диксона оставят жить в Московском зоопарке. О судьбе хищника рассказала журналистам в пятницу, 16 сентября, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, передает РИА Новости.

Она пояснила, что возвращать медведя с травмой в дикую природу нельзя. Акулова уточнила, что вольер, в котором зверя держат сейчас, переоборудуют, чтобы он мог выходить на улицу, но при этом не поранил себя.

Также в бассейне для медведя установят специальную подъемную конструкцию, которая сможет поднять его в случае, если он не сможет плавать.

Ранее Акулова сообщила, что спасенный медведь с Диксона потерял способность ходить. По заключению невролога, операция не способна устранить проблемы со здоровьем зверя.

Директор Московского зоопарка подчеркнула, что программа реабилитации медведя должна разрабатываться специалистами отдельно. По ее словам, это станет первым подобным опытом в практике реабилитологов, которым ранее не приходилось заниматься большим хищником.

Тяжелораненый медведь был найден 5 сентября. Его обнаружили в бессознательном состоянии возле жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае. Сообщалось, что медведь самостоятельно вышел к людям.

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Анна Щербакова
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