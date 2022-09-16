Названы города России с самыми озабоченными своей прической мужчинами

Уфа и Санкт-Петербург названы городами с самыми озабоченными своей прической мужчинами

Аналитический центр интернет-аптеки СБЕР ЕАПТЕКА назвал города России, в которых живут самые озабоченные своей прической мужчины. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 16 сентября.

Отмечается, что в первом полугодии 2022 года продажи средств для ухода за кожей лица и головы выросли на 14 процентов по сравнению со вторым полугодием 2021 года. При этом четверть продаж пришлась на косметику для ухода за волосами, которая составила 26 процентов. В то же время почти пятая часть оказалась у категории средств для мужской гигиены, где показатели достигли 19 процентов.

Так, согласно полученным данным, активнее всего о красоте и здоровье своих волос заботятся мужчины из Уфы, Санкт-Петербурга и Казани. Сообщается, что в первом случае объем продаж составил 50 процентов, во втором — 38 процентов и в третьем — 37 процентов. Кроме того, в рейтинге оказались такие города как Самара с показателем 32 процента и Нижний Новгород, где результат составил 31 процент.

Согласно информации, также наблюдается рост спроса на средства для ухода за бородой у мужчин из Москвы и Санкт-Петербурга. Наряду с этим утверждается, что за последний год, средства для и после бритья присутствовали в каждом втором заказе с мужской косметикой.

В заключение эксперты отметили, что, по их наблюдениям, в стандартный набор представителей сильного пола входят шампунь для активного роста волос, жидкое мыло, крем после бритья, одноразовые станки и лосьон от выпадения волос.

Ранее в сентябре российская журналистка и блогер Надежда Стрелец назвала присутствие женской одежды в гардеробе у мужчин новым трендом. По ее словам, в настоящий момент мужская мода переживает трансформацию, и в ней начинает преобладать феминизация. В данной тенденции стираются гендерные различия между мужчиной и женщиной, объясняет эксперт.