Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Зарезавший беременную гражданскую жену россиянин предстанет перед судом

Под Новосибирском 50-летнего россиянина осудят за убийство беременной гражданской жены

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Новосибирской области 50-летний россиянин предстанет перед судом за убийство 34-летней гражданской жены. Об этом в пятницу, 16 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 25 февраля 2022 года в Татарске компания местных жителей распивала спиртное в одном из домов на улице 30 лет ВЛКСМ. Внезапно между двумя сожителями возникла ссора, во время которой мужчина взял нож и зарезал беременную возлюбленную. Она скончалась на месте.

Очевидцы заявили о случившемся в полицию, после чего обвиняемый был задержан и позже помещен в СИЗО. В ходе допросов он частично признал вину в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области 52-летнего мужчину осудят за убийство жены молотком во время ссоры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В Херсонской области сообщили о тактическом окружении части украинских войск
Российские пилоты пожаловались на увольнения после экзаменов в авиакомпаниях
В Киргизии заявили о стрельбе из РСЗО со стороны Таджикистана
Российский подросток заживо сгорел при пожаре
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Лукашенко указал на необходимость Белоруссии и Ирана держаться вместе
Генсек ОДКБ поговорил с главами совбезов Киргизии и Таджикистана
Кадыров заявил о создании еще одного подразделения «Ахмат»
Блогер Поперечный женился
Известный музыкант рассказал о «провинциальном» впечатлении от Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.