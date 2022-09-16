Зарезавший беременную гражданскую жену россиянин предстанет перед судом

Под Новосибирском 50-летнего россиянина осудят за убийство беременной гражданской жены

В Новосибирской области 50-летний россиянин предстанет перед судом за убийство 34-летней гражданской жены. Об этом в пятницу, 16 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 25 февраля 2022 года в Татарске компания местных жителей распивала спиртное в одном из домов на улице 30 лет ВЛКСМ. Внезапно между двумя сожителями возникла ссора, во время которой мужчина взял нож и зарезал беременную возлюбленную. Она скончалась на месте.

Очевидцы заявили о случившемся в полицию, после чего обвиняемый был задержан и позже помещен в СИЗО. В ходе допросов он частично признал вину в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области 52-летнего мужчину осудят за убийство жены молотком во время ссоры.