Минобороны отчиталось об уничтожении восьми складов вооружения и боеприпасов ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении восьми складов вооружения и боеприпасов ВСУ

Ударами российской оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 16 сентября, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Там уточнили, что удары были нанесены по объектам в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. В военном ведомстве также заявили, что в районе города Соледар был уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса-АКМ». Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 375 зенитных ракетных комплексов и 837 боевых машин реактивных систем залпового огня.

15 сентября Минобороны отчиталось о поражении семи пунктов управления ВСУ в районах разных населенных пунктов ДНР, а также Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

О начале специальной военной операции (СВО) России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к согражданам президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.