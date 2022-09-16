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Минобороны отчиталось об уничтожении восьми складов вооружения и боеприпасов ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении восьми складов вооружения и боеприпасов ВСУ

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Ударами российской оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 16 сентября, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Там уточнили, что удары были нанесены по объектам в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. В военном ведомстве также заявили, что в районе города Соледар был уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса-АКМ». Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 375 зенитных ракетных комплексов и 837 боевых машин реактивных систем залпового огня.

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15 сентября Минобороны отчиталось о поражении семи пунктов управления ВСУ в районах разных населенных пунктов ДНР, а также Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

О начале специальной военной операции (СВО) России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к согражданам президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

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Евгения Куликова
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