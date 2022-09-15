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Минобороны заявило о поражении семи пунктов управления ВСУ

Минобороны России отчиталось о поражении семи пунктов управления Вооруженных сил Украины

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 15 сентября, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что цели были поражены в районах разных населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР), а также Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. Также удары были нанесены по 42 артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике ВСУ в 116 районах, отчитались в Минобороны.

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О начале специальной военной операции (СВО) России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к согражданам президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

Ранее 15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров предложил план создания 85-тысячной армии российских добровольцев для нужд СВО. Для этого, считает чеченский лидер, главе каждого региона нужно «подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев».

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Евгения Куликова
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