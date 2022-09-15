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Кадыров описал план создания 85-тысячной армии российских добровольцев для СВО

Кадыров описал план создания 85-тысячной армии добровольцев для СВО от каждого региона

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров описал план создания 85-тысячной армии российских добровольцев для специальной военной операции (СВО). Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале в четверг, 15 сентября.

Для этого, считает чеченский лидер, глава каждого российского региона может «подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев».

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«Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек — почти армия!», — написал Кадыров.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны. Ранее в сентябре Рамзан Кадыров пообещал обратиться к главе государства и министру обороны Сергею Шойгу, если тактика проведения СВО не изменится.

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Евгения Куликова
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