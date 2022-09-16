В бундестаге вспыхнул скандал из-за предложения снять санкции против Москвы

В партии левых в бундестаге вспыхнул скандал из-за призыва депутата снять санкции с России

В парламентской фракции партии Левых в немецком бундестаге разразился скандал: депутаты не смогли прийти к единой позиции по антироссийским санкциям, что привело к сильному расколу. Об этом пишет издание Die Welt.

Разногласия обострились после недавнего выступления представительницы Левой партии Сары Вагенкнехт: она уже довольно давно отстаивает позицию о неэффективности санкций против Москвы и призывает власти ФРГ возобновить переговоры по поставкам энергоносителей. В ходе выступления, прошедшего 8 сентября, Вагенкнехт обвинила федеральное правительство в «начале беспрецедентной экономической войны против самого важного поставщика энергии» и раскритиковала его за то, что поддержка Украины дорого обходится самим жителям Германии.

Как отмечает Welt, после этого во фракции наметился раскол. Слова Вагенкнехт возмутили многих членов Левых, в том числе премьер-министра федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелова. Он направил парламентской фракции письмо, в котором выступил с резкими обвинениями в адрес политика. Кроме того, член Левых, руководитель Ассоциации социального обеспечения Ульрих Шнайдер решил уйти из партии, заявив, что не хочет принимать «требования Вагенкнехт о сепаратных переговорах с Россией».

Тем не менее, последняя продолжила отстаивать свою позицию по частичному снятию санкций, настаивая на том, что они разрушают экономику Германии.

Ряд западных стран, в том числе Германия, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы после введения нескольких пакетов санкций против Москвы.