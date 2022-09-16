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Украинцы и грузин устроили бунт в российском спецприемнике

В спецприемнике Тольятти украинцы и грузин взбунтовались из-за условий, ОМОН их успокоил

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В спецприемнике Тольятти пятеро граждан Украины и гражданин Грузии устроили бунт, протестуя против условий содержания; успокаивать их приехали бойцы ОМОНа. Об этом сообщает Baza.

Вечером 15 сентября в Центре временного содержания иностранных граждан на улице Новозаводской находящиеся там за кражи и грабежи заключенные попытались сломать дверь в камеру, а затем стали бить окна, жечь матрасы и постельное белье.

Через три часа беспорядков в спецприемник прибыли омоновцы и скрутили троих зачинщиков бунта из числа граждан Украины.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

16 июня сообщалось, что в Якутии гражданин Украины Андрей Рифяк объявил голодовку в спецприемнике, не желая служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Он приехал в Россию в 2005 году, здесь у него жена и двое детей. С 2009 года мужчина трижды попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и был судим за кражи. После последней отсидки в апреле 2022 года его сразу поместили в спецприемник для последующей депортации. Однако, опасаясь, что после отправки на родину он должен будет служить в ВСУ, мужчина объявил голодовку.

После начала специальной военной операции 24 февраля Россия прекратила депортацию на Украину.

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Любовь Ширижик
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