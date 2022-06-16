Не желающий служить в ВСУ украинец объявил голодовку в российском спецприемнике

В якутском спецприемнике украинец объявил голодовку, не желая депортации и службы в ВСУ

В Якутии гражданин Украины Андрей Рифяк объявил голодовку в спецприемнике, не желая служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, мужчина приехал в Россию в 2005 году, здесь у него появилась жена и двое детей. С 2009 года он трижды попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и был судим за кражи. После последней отсидки в апреле 2022 года его сразу поместили в спецприемник для последующей депортации. Однако, опасаясь, что после отправки на родину он должен служить в ВСУ, мужчина объявил голодовку.

Украинец уже потребовал встречи с республиканским уполномоченным по правам человека. Отмечается, что после начала специальной военной операции 24 февраля Россия прекратила депортацию в Украину.

14 февраля сообщалось, что в Ульяновской области после голодовки 38 заключенных колонии №10 (ИК-10) возбудили дело. Тогда представитель УФСИН по региону заявил, что отказавшиеся принимать пищу заключенные — злостные нарушители порядка. По его словам, так они выражали протест против режимных требований, соблюдения правил внутреннего распорядка и проведения обысковых мероприятий.