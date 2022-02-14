После массовой голодовки заключенных в российской колонии возбудили дело

В Ульяновской области после голодовки 38 заключенных колонии № 10 (ИК-10) возбудили дело. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения») УК РФ для проверки всех доводов осужденных следственным путем, а не из-за конкретных фактов», — сказал собеседник агентства.

О массовой голодовке заключенных в российской колонии стало известно 5 февраля. Тогда представитель УФСИН по Ульяновской области заявил, что отказавшиеся принимать пищу заключенные — злостные нарушители порядка. По его словам, с помощью голодовки заключенные выражали протест против режимных требований, соблюдения правил внутреннего распорядка и проведения обысковых мероприятий. Также в ведомстве уточнили, что они отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления.

14 декабря 2021 года сообщалось, что в Иркутской области четверо заключенных колонии № 2 (ИК-2) объявили голодовку в знак протеста против выполнения режимных требований.