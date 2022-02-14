Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

После массовой голодовки заключенных в российской колонии возбудили дело

В Ульяновской области возбудили дело после голодовки 38 заключенных в ИК-10

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Ульяновской области после голодовки 38 заключенных колонии № 10 (ИК-10) возбудили дело. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения») УК РФ для проверки всех доводов осужденных следственным путем, а не из-за конкретных фактов», — сказал собеседник агентства.

О массовой голодовке заключенных в российской колонии стало известно 5 февраля. Тогда представитель УФСИН по Ульяновской области заявил, что отказавшиеся принимать пищу заключенные — злостные нарушители порядка. По его словам, с помощью голодовки заключенные выражали протест против режимных требований, соблюдения правил внутреннего распорядка и проведения обысковых мероприятий. Также в ведомстве уточнили, что они отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления.

14 декабря 2021 года сообщалось, что в Иркутской области четверо заключенных колонии № 2 (ИК-2) объявили голодовку в знак протеста против выполнения режимных требований.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Зеленский дал сутки на возвращение в страну уехавшим с Украины депутатам
Политолог назвал встречу Путина с Лавровым сигналом россиянам
Экс-начальника ГИБДД Нижнего Тагила отправили в колонию на два года
Названы регионы России для выгодной покупки квартир
В России начали резку металла для новых подводных лодок
Звезда сериала «День рождения Буржуя» начал гавкать и раздеваться
Россиян захотели защитить от помогающих следователям адвокатов
Зеленский рассказал о попытках заставить Украину отказаться от НАТО
Зеленский рассказал о приговоре для украинских олигархов
Модель попыталась спасти волосы от выпадения и полностью облысела
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.