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Карди Би признала вину в деле о нападении в стриптиз-клубе

Рэперша Карди Би признала себя виновной в деле о нападении в стриптиз-клубе

Фото: SMG / Globallookpress.com

29-летняя американская рэперша Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) признала себя виновной в деле о нападении в стриптиз-клубе. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел в 2018 году. Сообщается, что исполнительница вступила в конфликт с двумя барменшами заведения, которых подозревала в романтической связи со своим супругом, рэпером Offset. Певица призналась, что подралась с одной из них, после чего заплатила своему знакомому за то, чтобы он напал на сотрудницу заведения.

Артистка пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в нападении 3-й степени в четверг, 15 сентября. В качестве наказания Карди Би приговорили к 15 дням общественных работ. Помимо этого, рэперше запрещено приближаться к жертвам в течение трех лет.

«Часть взросления — это брать ответственность за свои действия. Я приняла несколько плохих решений в своем прошлом и я не боюсь признать это. Эти моменты не определяют меня и не отражают того, кем я являюсь сейчас. Я с нетерпением жду возможности преодолеть эту ситуацию с моей семьей и друзьями и вернуться к тому, что я люблю больше всего — музыке и моим поклонникам», — заявила Карди Би в суде.

Ранее американская рэп-исполнительница Ники Минаж подала в суд на блогершу, обвинившую ее в употреблении наркотиков, и потребовала 75 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей).

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Анастасия Астахова
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