Россиянам перечислили правила общения в родительских чатах

Психолог Мильто: в родительских чатах нужно отказаться от сплетен и голосовых сообщений

В родительских чатах нужно отказаться от голосовых сообщений, сплетен об учениках и родителях и пустых бесед, считает кандидат психологических наук, психолог Елена Мильто. В разговоре с «Аргументами и фактами» она перечислила россиянам правила общения в таких чатах.

Она предложила обсуждать в чатах только рабочие моменты учебного процесса. «Разрешенные темы: уроки, задания, новости учебы, экскурсии, олимпиады, дежурства и т. п.», — уточнила специалист. Сплетни об учениках и учителях, обсуждение политических новостей или гифки с поздравлениями в таких беседах неуместны.

По словам Мильто, избегать голосовых сообщений стоит, чтобы сообщения были короче и понятнее. Опросы, продолжила она, лучше проводить через встроенную функцию чата, а не «плюсиками и комментариями».

Пустые беседы, отметила психолог, нужно пресекать. «Для философских рассуждений и выражения мнения есть другие варианты коммуникаций. Определите, что вопрос поднимается один раз, решение принимается большинством, и результат закрепляется в чате», — предложила специалист.

Важно не переходить на личности, напомнила Мильто, а также не забывать, что всегда можно выйти из чата или убрать звуковые уведомления.

Правила чата, подчеркнула психолог, должны быть прописаны и приняты публично, а за их соблюдение должен отвечать модератор. Кроме того, сказала специалист, правила должны быть оговорены и с классным руководителем, независимо от того, присутствует он в чате или нет.

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