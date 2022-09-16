Гроссмейстера заподозрили в использовании секс-игрушки для победы над чемпионом

Шахматиста Ханса Ниманна заподозрили в жульничестве на турнире при помощи анальных бус

Американского шахматиста, гроссмейстера Ханса Ниманна заподозрили в использовании секс-игрушки для победы на турнире Сент-ЛУис. Об этом сообщает Metro.

Во время турнира Ниманн обыграл чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. После поражения Карлсен объявил о выходе из турнира в Twitter, прикрепив к посту видеоролик со словами португальского футбольного тренера Жозе Моуринью: «Я предпочитаю не говорить. Если я заговорю, у меня будут большие проблемы». Любители шахмат сочли это намеком на то, что Ниманн играл нечестно. Подозрения усилились, когда гроссмейстер признался, что в прошлом дважды жульничал на других турнирах.

По слухам, во время игры с чемпионом Ниманн мог использовать вибрирующие анальные бусы с беспроводным управлением. Приверженцы этой версии считают, что у него был сообщник, который наблюдал за трансляцией турнира, подбирал правильный ход при помощи компьютерной программы и передавал его шахматисту вибрацией бус. Встречается и другая теория, согласно которой Ниманн заранее ознакомился с планом игры Карлсена.

Шахматист категорически отрицает, что жульничал во время турнира Сент-Луис. Он заявил, что готов играть полностью обнаженным, чтобы доказать свою честность.

Ранее сообщалось, что американец стал гроссмейстером в 12 лет и побил рекорд Сергея Карякина. Абхиманью Мишра из Нью-Джерси признали гроссмейстером после того, как он набрал 2500 баллов по рейтингу Эло и выполнил третью норму для получения звания.