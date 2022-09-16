Внешность 56-летней Синди Кроуфорд на фото папарацци огорчила фанатов

Модель Синди Кроуфорд попала в объектив папарацци в Беверли-Хиллз и огорчила фанатов

Внешность американской супермодели Синди Кроуфорд на новых фото папарацци огорчила фанатов. Соотвествующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Отмечается, что 56-летняя знаменитость попала в объектив уличных фотографов в одном из престижных районов Беверли-Хиллз, США. На ней были надеты рубашка с мелким черно-белым узором и джинсы-клеш. Кроме того, манекенщица дополнила свой образ солнцезащитными очками, шлепанцами, бежевой сумкой и массивным браслетом в виде цепи.

Поклонники озадачились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Вы все это видите? Это мужчина», «Можно подумать, что это женщина только из-за волос», «Боже, она украла вещи из моего дома», «Сначала я подумал, что это отец Кендалл Дженнер», — высказывались они.

В то же время были те фанаты, которые отметили, что модель выглядит отлично. «Хорошо, что у нее нет следов ботокса или операции. Естественная красота», «Все еще прекрасна», «Красивая женщина», «Просто обожаю ее внешний вид! Джинсы идеально подходят для ее фигуры и абсолютно модны, а комбинация рубашки великолепна», — писали читатели издания.

В июле Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа. Знаменитость опубликовала видео и фото, на которых она позирует с подносом в руках. Манекенщица снялась в джинсах и кофте с V-образным вырезом бежевого цвета. При этом на выложенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы уложены в объемную волну.