Стадо коров затоптало мужчину с собакой

В Великобритании стадо коров напало на мужчину, выгуливавшего собаку

В Великобритании на выгуливавшего собаку по полю мужчину напало стадо коров. Об этом сообщает Metro.

Происшествие случилось вечером 11 сентября. Спасатели, парамедики и полиция прибыли на поле, расположенное в графстве Дербишир, чтобы спасти затоптанного коровами человека.

Пострадавшему оказали первую помощь, а затем отвезли его в больницу. О его состоянии и тяжести травм не сообщается. Предполагается, что коровы испугались собаку и потому повели себя агрессивно.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 55-летняя женщина чуть не погибла после того, как ее атаковало и чуть не затоптало насмерть стадо коров. Животные отреагировали на собаку женщины, которую посчитали угрозой своим телятам.