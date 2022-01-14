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Коровы сломали ребра женщине и чуть не затоптали ее насмерть по одной причине

В Великобритании стадо коров набросилось на женщину из-за ее собаки по кличке Гусь

Фото: Janicke Tvedt

В Великобритании 55-летняя женщина чуть не погибла, после того, как ее атаковало и чуть не затоптало насмерть стадо коров по одной причине. Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказала Янике Тведт, в июле 2021 года она отправилась прогуляться с возлюбленным Дэвидом Худом и их лабрадором по кличке Гусь в окрестностях города Машем, графство Йоркшир. Через некоторое время они наткнулись на стадо коров, в котором было около 30 голов, включая нескольких телят.

Как только одна из коров увидела собаку, она набросилась на нее и лягнула. После этого подбежали другие коровы, которые кинулись на испуганную хозяйку пса, повалили на землю и принялись лягать. «Одна из них несколько раз поднималась на задние ноги и била меня передними», — вспоминает Тведт. Разъяренные животные сломали ей семь ребер.

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Пострадавшей вместе с возлюбленным удалось вырваться и забраться на ближайшее дерево, где женщина, по собственному признанию, несколько раз теряла сознание от полученных увечий. Когда коровы ушли, Худ бросился к ближайшим домам, чтобы позвать на помощь.

В больнице выяснилось, что у Тведт сломаны ребра, повреждена грудь и внутренние органы. Женщине пришлось удалить часть толстого кишечника и пройти долгий курс реабилитации.

После знакомый фермер объяснил британке, что коровы испугались за телят, так как воспринимают собак угрозой для них. В подобных ситуациях он посоветовал в первую очередь спустить собаку с поводка и постараться отогнать ее от стада.

Ранее сообщалось, что в Индии корова отомстила человеку, обижавшему собаку. Мужчина схватил животное за шею, после чего появилась корова и напала на него.

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Никита Савин
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