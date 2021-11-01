Корова отомстила за обиженную человеком собаку и попала на видео

Корова напала на обижавшего собаку мужчину и отомстила за нее

Офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда опубликовал в Twitter видеозапись, на которой видно, как корова отомстила мужчине за издевательства над собакой.

На записи видно, как одетый в клетчатую рубашку и брюки мужчина схватил собаку за шею и попытался поднять ее. Животное взвыло от боли. Мужчина проигнорировал жалобный стон животного и продолжил причинять ему боль.

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Неожиданно в кадр ворвалась корова и оттолкнула беспомощную собаку от обидчика. После этого она напала на мужчину, который от неожиданности не успел среагировать. На запись попал момент, как корова опрокидывает человека и он в течение нескольких секунд беспомощно катается по земле. На этом видео обрывается.

С момента публикации запись набрала более 120 тысяч просмотров, пользователи поделились постом около трех тысяч раз. В комментариях многие пользователи критиковали не только тот факт, что мужчина обижал собаку, но и то, что человек, который снимал видео, не попытался помочь животному. Другие назвали произошедшее примером мгновенной кармы.

Ранее сообщалось, что козел и петух спасли курицу от напавшего на нее ястреба на ферме в голландской провинции Гелдерланд. На записи с камеры наблюдения видно, как в драку ввязались козел и петух, которые спасли курицу, после чего ястреб улетел без добычи.