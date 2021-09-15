Козел и петух спасли курицу от ястреба и попали на видео

New York Post: животные на ферме в Нидерландах спасли курицу от напавшего на нее ястреба

Козел и петух спасли курицу от напавшего на нее ястреба на ферме в голландской провинции Гелдерланд. На видео с животными обратило внимание издание New York Post.

В начале сентября 59-летний фермер Джаап Битс услышал шум на скотном дворе. Оказалось, что ястреб-тетеревятник напал на курицу. Этот момент попал на видео камеры наблюдения.

На записи видно, как ястреб-тетеревятник пикирует на курицу и хватает ее. Перья жертвы летят во все стороны. На помощь курице мгновенно бросается петух. В драку ввязывается и козел по кличке Бруин. Он подбегает к ястребу и пытается отпугнуть его. В конце концов, козел и петух спасают курицу, а ястреб улетает с пустыми лапами через 17 секунд.

В результате произошедшего курица получила незначительные травмы. По словам Битса, другие животные фермы сплотились вокруг нее, чтобы дать ей полностью восстановиться.

«Я был так горд тем, что петух и козел бросились на защиту нашей курицы. Я испытал большое облегчение, когда увидел, что она выжила», — сказал мужчина.

Голландец отметил, что это уже не первый раз, когда обитатели фермы переживают подобную драму. Другие козы и индейки уже спасали его кур от хищников.

Запись произошедшего стала вирусной в соцсетях и набрала более полумиллиона просмотров. Пользователи сравнили происходящее с классическими мультфильмами от корпорации «Дисней».

Ранее жительница английского графства Линкольншир стала свидетельницей того, как ястреб похитил кошку. Хищник улетел вместе с добычей.