Собака сбежала от хозяина, спасла тонущего в озере олененка и подружилась с ним

В американском штате Вирджиния собака сбежала от хозяина и спасла олененка, который тонул в озере. Как сообщает издание India Today, после этого животные подружились.

Ральф Дорн (Ralph Dorn) был в шоке, когда обнаружил, что его пес породы голдендудль по кличке Харли пропал.

Американец долго искал питомца, и в конце концов нашел его в озере позади дома. Собака плыла к крошечному тонувшему в озере олененку, чтобы спасти его от гибели. Как олененок оказался посреди озера, неизвестно. Харли схватил его и вытащил на берег.

Через несколько дней после этого Дорн заметил, что пес ведет себя беспокойно.

«Я открыл дверь и услышал блеяние олененка. Харли выбежал из дома и увидел его. Детеныш перестал блеять, и, виляя хвостами, они соприкоснулись носами и обнюхали друг друга. После этого Харли спокойно вернулся в дом вместе со мной», — рассказал хозяин собаки.

Он сообщил о произошедшем в Facebook. Пост стал вирусным в соцсетях и набрал свыше 100 тысяч лайков. Пользователи поделились им более 200 тысяч раз.

Ранее сообщалось, что собака в пригороде австралийского города Онкапаринга Порт Ноарлунга, штат Южная Австралия, в последний момент спасла жизнь ребенку, который оказался в самой глубокой части реки. Хозяин собаки крикнул ребенку, чтобы он позвал пса по имени и ухватился за ручку спасательного жилета, который был надет на животном.