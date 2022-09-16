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В ДНР заявили об использовании Киевом детей для шпионажа

Советник премьера ДНР Гагин заявил, что Киев использует несовершеннолетних для шпионажа

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украина использует несовершеннолетних для шпионажа и корректировки огня на территориях, подконтрольных российской армии, рассказал советник председателя правительства Донецкой народной республики Ян Гагин, сообщает РИА Новости.

В одном из населенных пунктов в районе Угледара местные жители заметили подозрительную группу подростков и сообщили о них военным.

«От местного населения поступило сообщение о том, что двое подростков курсируют на велосипедах, курсируют по поселку, вокруг поселка, снимают на фотоаппарат и периодически звонят по телефону, возможно, передавая координаты. У нас налицо здесь использование киевским режимом просто малолеток», — рассказал Гагин, выехавший на поиск несовершеннолетних.

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Как сообщили местные жители, девушка и юноша, которым на вид около 15 лет, представились приезжими из Мариуполя, которые ждут прихода Вооруженных сил Украины. Подростки говорили только по-украински, объяснять, зачем они фотографировали здания, не стали и вскоре после встречи с местными жителями скрылись.

Примерно через полчаса после общения с украиноговорящими несовершеннолетними начался артобстрел. В настоящее время подростков ищут.

Накануне глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев обвинил Киев в попытке повторить сценарий Бучи в Изюме. По его мнению, о подобных намерениях украинских властей свидетельствуют их спекуляции об обнаружении в городе массового захоронения.

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