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Киев обвинили в попытке повторить сценарий Бучи в Изюме

Глава Харьковской области Ганчев обвинил Киев в попытке повторить сценарий Бучи в Изюме

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев обвинил Киев в попытке повторить сценарий Бучи в Изюме. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, о подобных намерениях украинских властей свидетельствуют их спекуляции об обнаружении в Изюме массового захоронения.

«Мы в очередной раз становимся свидетелями того, как украинское правительство спекулирует на жизнях людей. Для нас было очевидно, что Украина попытается повторить сценарий Бучи, теперь уже в Изюме», — заявил он.

В апреле власти Украины, а также ряд зарубежных СМИ опубликовали данные, якобы доказывающие причастность российской армии к убийству мирных жителей Бучи. В частности, были показаны кадры с телами людей, лежащими на улицах города поле того, как подразделения Вооруженных сил России покинули населенный пункт.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, назвало провокацией обвинения со стороны Киева и обратило внимание на то, что свидетельства преступлений в Буче появились лишь на четвертый день после приезда туда Службы безопасности Украины (СБУ) и украинского телевидения.

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Алевтина Запольская
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