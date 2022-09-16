В Запорожье назвали предвзятой резолюцию МАГАТЭ

Рогов заявил о разочаровании резолюцией МАГАТЭ, посчитав ее предвзятой

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал предвзятой резолюцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской атомной электростанции (АЭС). Своим мнением он поделился с РИА Новости.

По его словам, документ можно рассмотреть с нескольких точек зрения. «Резолюция, с одной стороны, разочаровывает, так как у нас оставалась надежда, что в МАГАТЭ еще есть толика принципиальности и независимости, с другой — это доказательство, что организация неспособна на объективное и непредвзятое расследование» — заявил Рогов.

Он выразил недовольство тем фактом, что в резолюции МАГАТЭ украинские войска не были обозначены как главный и единственный виновник обстрелов Запорожской АЭС. Рогов также отметил, что в тексте документа не подчеркивается и роль российских военнослужащих, которые защищают атомную станцию от внешних террористических угроз.

15 сентября стало известно , что совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к России вывести силы с ЗАЭС. Уточнялось, что некоторые страны отказались участвовать в голосовании, а Россия и Китай выступили против принятия документа.