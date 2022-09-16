Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Запорожье назвали предвзятой резолюцию МАГАТЭ

Рогов заявил о разочаровании резолюцией МАГАТЭ, посчитав ее предвзятой

Фото: Дмитрий Григорьев / Globallookpress.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал предвзятой резолюцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской атомной электростанции (АЭС). Своим мнением он поделился с РИА Новости.

По его словам, документ можно рассмотреть с нескольких точек зрения. «Резолюция, с одной стороны, разочаровывает, так как у нас оставалась надежда, что в МАГАТЭ еще есть толика принципиальности и независимости, с другой — это доказательство, что организация неспособна на объективное и непредвзятое расследование» — заявил Рогов.

Он выразил недовольство тем фактом, что в резолюции МАГАТЭ украинские войска не были обозначены как главный и единственный виновник обстрелов Запорожской АЭС. Рогов также отметил, что в тексте документа не подчеркивается и роль российских военнослужащих, которые защищают атомную станцию от внешних террористических угроз.

15 сентября стало известно , что совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к России вывести силы с ЗАЭС. Уточнялось, что некоторые страны отказались участвовать в голосовании, а Россия и Китай выступили против принятия документа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
США потребовали немедленного принятия условий по обмену заключенными
Антонов сравнил Вашингтон с «плохо видящим ковбоем»
Жительнице Подмосковья удалили крупную опухоль при родах
В Запорожье назвали предвзятой резолюцию МАГАТЭ
Уходящий из России бренд начал поставлять новые коллекции в российские магазины
Папа римский счел морально допустимыми поставки оружия Украине
Раскрыта новая двухэтапная мошенническая схема
Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи
Отец купил новорожденному сыну яхту за 168 миллионов рублей
Стало известно об отказе Си Цзиньпина встречаться с папой римским
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.