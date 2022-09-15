В МАГАТЭ приняли резолюцию с призывом к России вывести силы с ЗАЭС

Reuters: Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к РФ вывести силы с ЗАЭС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с призывом к России вывести силы с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По информации агентства, семь из 35 представленных в Совете стран воздержались от голосования, два государства — Россия и Китая — выступили против принятия резолюции. Отмечается, что документ призывает Москву прекратить любую деятельность на территории ЗАЭС или на «любом другом ядерном объекте Украины».

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что доклад миссии МАГАТЭ о состоянии ЗАЭС не указывает на сторону, которая вела обстрелы объекта. Он также отметил, что призывы главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси к демилитаризации станции не имеют смысла, поскольку Россия не размещала на ней военные объекты.