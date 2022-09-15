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Россия назвала самую слабую часть доклада МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Постпред РФ в Вене заявил, что доклад МАГАТЭ не указывает, какая сторона обстреливала ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Доклад миссии МАГАТЭ о состоянии Запорожской АЭС не указывает на сторону, которая вела обстрелы объекта, это самая слабая часть документа. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает ТАСС.

Ульянов также отметил, что призывы главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси к демилитаризации станции не имеют смысла, поскольку Россия не размещала на ней военные объекты. Однако дипломат согласился с тем, что объект не должен становиться плацдармом или площадкой для боевых действий.

«Никаких военных целей, которые могли бы служить предлогом для оправдания украинских обстрелов и нападений на ЗАЭС, не было и нет (...) ЗАЭС не должна становиться ни объектом, ни плацдармом для атак. Для нас это аксиома, относящаяся не только к ЗАЭС, но и к любым АЭС в зоне военного конфликта», — сказал Ульянов.

Ранее Президент России Владимир Путин в разговоре с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций позитивно оценил работу российских специалистов с миссией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС.

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Николай Чигасов
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