Путин позитивно оценил сотрудничество с МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Президент России Путин позитивно оценил сотрудничество с МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин в разговоре с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) позитивно оценил работу российских специалистов с миссией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Владимир Путин дал позитивную оценку конструктивному сотрудничеству с Агентством и рассказал о предпринимаемых Россией мерах по надежному обеспечению безопасности и физической защиты объектов ЗАЭС», — говорится в пресс-релизе.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что начал консультации с Киевом и Москвой по поводу создания вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности.