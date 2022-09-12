Глава МАГАТЭ заявил о начале консультаций по созданию охранной зоны вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что начал консультации по созданию охранной зоны вокруг ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что начал консультации с Киевом и Москвой по поводу создания вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) охранной зоны ядреной и физической безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что на брифинге Совета безопасности ООН предложил срочно установить охранную зону вокруг станции. «Я начал консультации по этой теме с обеими сторонами. Разумеется, с Украиной <...>. И также с Россией, неотъемлемым партнером по переговорам, так как они контролируют объект», — заявил Гросси.

Глава МАГАТЭ также отметил, что обстрелы Запорожской АЭС продолжаются, реакторы и помещения для хранения отработанного топлива находятся под угрозой.

11 сентября стало известно об остановке последнего работавшего энергоблока Запорожской АЭС. Отключение было проведено в мягком, безопасном режиме около 4:00 по московскому времени.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на ЗАЭС. В нем говорится, что важно в срочном порядке прекратить обстрелы Запорожской АЭС.