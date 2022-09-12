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Глава МАГАТЭ заявил о начале консультаций по созданию охранной зоны вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что начал консультации по созданию охранной зоны вокруг ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что начал консультации с Киевом и Москвой по поводу создания вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) охранной зоны ядреной и физической безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что на брифинге Совета безопасности ООН предложил срочно установить охранную зону вокруг станции. «Я начал консультации по этой теме с обеими сторонами. Разумеется, с Украиной <...>. И также с Россией, неотъемлемым партнером по переговорам, так как они контролируют объект», — заявил Гросси.

Глава МАГАТЭ также отметил, что обстрелы Запорожской АЭС продолжаются, реакторы и помещения для хранения отработанного топлива находятся под угрозой.

11 сентября стало известно об остановке последнего работавшего энергоблока Запорожской АЭС. Отключение было проведено в мягком, безопасном режиме около 4:00 по московскому времени.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на ЗАЭС. В нем говорится, что важно в срочном порядке прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

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Алевтина Запольская
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