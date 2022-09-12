Глава МАГАТЭ заявил о начале консультаций по созданию охранной зоны вокруг ЗАЭС
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что начал консультации с Киевом и Москвой по поводу создания вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) охранной зоны ядреной и физической безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
Он напомнил, что на брифинге Совета безопасности ООН предложил срочно установить охранную зону вокруг станции. «Я начал консультации по этой теме с обеими сторонами. Разумеется, с Украиной <...>. И также с Россией, неотъемлемым партнером по переговорам, так как они контролируют объект», — заявил Гросси.
Глава МАГАТЭ также отметил, что обстрелы Запорожской АЭС продолжаются, реакторы и помещения для хранения отработанного топлива находятся под угрозой.
11 сентября стало известно об остановке последнего работавшего энергоблока Запорожской АЭС. Отключение было проведено в мягком, безопасном режиме около 4:00 по московскому времени.
Ранее МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на ЗАЭС. В нем говорится, что важно в срочном порядке прекратить обстрелы Запорожской АЭС.