В Нальчике открыли центр для детей с ограничениями по здоровью

В Нальчике появился центр для обучения детей с ограничениями по здоровью «Доброшкола»

В Нальчике открыли ресурсный центр для обучения детей с ограничениями по здоровью «Доброшкола». Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, учреждение появилось на базе коррекционной школы-интерната № 1. В церемонии открытия приняли участие представители Министерства просвещения республики и мэрии столиц, а также педагоги и воспитанники учебного заведения. После перерезания красной ленты для гостей провели экскурсию.

Согласно материалу, проект реализовали на восемь миллионов рублей, полученных в рамках национального проекта «Образование». Отмечается, что на эти средства закупили различное оборудование для учебных мастерских, оснастили кабинеты для индивидуальных коррекционных занятий с детьми и обновили библиотеку.

В июле в Ингушетии началось строительство школы на 250 мест. На реализацию проекта выделено 218 миллионов рублей из бюджета, а также земельный участок площадью 1,28 гектара. Окончание строительства намечено на 2023 год.