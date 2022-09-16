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Известный пластический хирург попал в ДТП на Maserati в Москве

Известный пластический хирург Балкизов попал в ДТП на Maserati на севере Москвы

Фото: Telegram-канал «112»

Известный пластический хирург Вячеслав Балкизов попал в ДТП на севере Москвы, находясь за рулем Maserati. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, на перекрестке в его автомобиль въехала другая машина. Сам врач не пострадал, информации о других участниках аварии на данный момент нет. На место выехали оперативные службы.

Ранее стало известно, что председатель партии «Родина» Алексей Журавлев попал в аварию в центре Москвы на своем мотоцикле BMW. Момент ДТП сняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как парламентарий не справляется с управлением мотоцикла и переворачивается.

По словам помощницы депутата, Журавлев уже не раз попадал в ДТП на мотоцикле.

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Никита Абрамов
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