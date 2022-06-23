Момент ДТП с мотоциклом депутата Госдумы в Москве попал на видео

Опубликовано видео момента ДТП с мотоциклом депутата Журавлева на Кутузовском проспекте

На камеры видеонаблюдения в Москве попал момент ДТП с мотоциклом депутата Госдумы от ЛДПР Алексея Журавлева на Кутузовском проспекте. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На появившемся видеоролике видно, как парламентарий движется по Кутузовскому проспекту на мотоцикле BMW. В какой-то момент Журавлев не справляется с управлением и переворачивается.

По словам помощницы депутата, на данном участке Кутузовского проспекта якобы отсутствовал асфальт, это и могло спровоцировать аварию. Журавлев уже не раз попадал в ДТП на мотоцикле. Помощница заверила, что парламентария скоро выпишут из больницы.

О происшествии с участием депутата от ЛДПР стало известно в четверг, 23 июня. Журавлев получил перелом ключицы и был госпитализирован. Из-за ДТП движение по Кутузовскому проспекту перекрыли на час по двум полосам.

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