Депутат Госдумы попал в аварию на мотоцикле в Москве

Депутат Госдумы Журавлев попал в аварию на мотоцикле на Кутузовском проспекте в Москве

Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Журавлев попал в аварию на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Парламентарий ехал на мотоцикле и не справился с управлением. Транспортное средство опрокинулось.

Журавлев получил перелом ключицы и был госпитализирован. Из-за ДТП движение по Кутузовскому проспекту перекрыли на час по двум полосам.

Ранее автомобиль Genesis, который числится за лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым, сбил курьера в центре Москвы.

Позднее Миронов подтвердил факт аватии с участием его служебной машины. Депутат отметил, что не увидел самого момента аварии, так как в это время работал с документами. Кроме того, он заверил, что будет следить за состоянием пострадавшего, у которого оказалась травмирована нога, и поможет ему в лечении.