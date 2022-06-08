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Миронов подтвердил факт ДТП с его машиной в центре Москвы

Лидер СРЗП Миронов подтвердил факт ДТП с участием его машины в Москве

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов подтвердил факт ДТП с участием его служебной машины, сбившей курьера на велосипеде в центре Москвы. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

По словам депутата, момент столкновения он не увидел, так как в это время работал с документами. «Как только это случилось, водитель вышел, увидел, что велосипедист жив и у него травмирована нога», — рассказал он.

Миронов подчеркнул, что после аварии попросил вызвать скорую и ГИБДД, приезда которых дождался. Он заверил, что будет следить за состоянием пострадавшего и поможет ему поправиться.

Ранее стало известно, что на улице Сретенке в центре Москвы водитель автомобиля Genesis с правительственными номерами сбил курьера, пересекающего проезжую часть на велосипеде. Позже появилась информация, что машина числится за депутатом Госдумы Сергеем Мироновым.

Момент столкновения машины Genesis с курьером попал на видео. На кадрах видно, что автомобиль не успевает затормозить перед ехавшим по пешеходному переходу велосипедистом и сбивает его.

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Константин Лысяков
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