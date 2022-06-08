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Момент ДТП в центре Москвы с машиной Миронова попал на видео

Момент столкновения в центре Москвы машины с Мироновым и курьера попал на видео

Момент столкновения в центре Москвы правительственного автомобиля Genesis с мигалкой и курьера попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

В самом автомобиле находился лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов, машина и водитель закреплены за ним.

На кадрах видно, как автомобиль начинает тормозить перед пешеходным переходом, однако не успевает полностью сбросить скорость и сбивает курьера на велосипеде.

О произошедшей на улице Сретенке аварии стало известно 8 июня. Как отметили свидетели происшествия, водитель машины сразу же вышел, скрутил номера и убрал мигалку. Позднее в управделами президента России подтвердили факт ДТП с участием их автомобиля с мигалкой.

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