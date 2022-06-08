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Сбившим курьера в Москве оказалось авто лидера «Справедливой России» Миронова

Сбившим курьера в центре Москвы оказалась машина лидера «Справедливой России» Миронова

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Автомобиль Genesis, который сбил курьера на улице Сретенка в Москве, числится за лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. Об этом сообщает Baza.

После ДТП водитель машины попытался быстро скрутить номера, однако не успел это сделать. Очевидцы аварии смогли их сфотографировать. Кроме того, водитель снял с машины мигалку.

Ранее стало известно, что автомобиль Genesis, который числится за Госдумой, сбил человека в центре Москвы. Инцидент произошел на улице Сретенка. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», политик в момент аварии находился в салоне автомобиля, а потом покинул его и ушел пешком.

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Юлия Ямпольская
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