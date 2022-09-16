Попавший в ДТП в Москве известный пластический хирург прокомментировал аварию

Пластический хирург Балкизов, который попал в аварию на Maserati, рассказал о ДТП в Москве

Известный пластический хирург Вячеслав Балкизов, который на Maserati попал в ДТП в Москве, прокомментировал аварию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Все живы и здоровы. Никаких ущербов. Все нормально. Два автомобиля столкнулись на перекрестке рядом с улицей Широкая дом 21», — сказал Балкизов.

Пластический хирург заявил, что не понимает, почему авария с его участием вызвала подобный интерес.

О ДТП на северо-востоке столицы стало известно в пятницу, 16 сентября. На перекрестке в автомобиль Балкизова въехала другая машина. Хирург не пострадал, информации о других участниках аварии пока нет.