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Попавший в ДТП в Москве известный пластический хирург прокомментировал аварию

Пластический хирург Балкизов, который попал в аварию на Maserati, рассказал о ДТП в Москве

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Известный пластический хирург Вячеслав Балкизов, который на Maserati попал в ДТП в Москве, прокомментировал аварию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Все живы и здоровы. Никаких ущербов. Все нормально. Два автомобиля столкнулись на перекрестке рядом с улицей Широкая дом 21», — сказал Балкизов.

Пластический хирург заявил, что не понимает, почему авария с его участием вызвала подобный интерес.

О ДТП на северо-востоке столицы стало известно в пятницу, 16 сентября. На перекрестке в автомобиль Балкизова въехала другая машина. Хирург не пострадал, информации о других участниках аварии пока нет.

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Анастасия Шейкина
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