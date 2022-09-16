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Даня Милохин появился на вечеринке в женской пижаме

Блогер Даня Милохин появился на вечеринке в женской пижаме из шелка Agent Provocateur

Фото: Пресс-служба Premier

Популярный российский блогер Даня Милохин появился на публике в пижаме, которая входит в женскую коллекцию люксового бренда Agent Provocateur. Соответствующие фото появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Известно, что инфлюэнсер посетил закрытую вечеринку в честь премьеры сериала «Капельник» в костюме из шелка марки, состоящем из широких брюк и рубашки с поясом. Стоимость ночной одежды, представленной в ассортименте ретейлера в бежевом и черном цветах, составляет 98 тысяч рублей.

На размещенных кадрах видно, что Милохин также надел розовые серьги и сделал темный маникюр. Плюс ко всему, парень забыл снять бирку с названием бренда Agent Provocateur с рубашки, что заснял один из присутствующих на мероприятии гостей. «Отгадай, сколько стоит пижама, и подарю приз», — подписал блогер пост, который набрал 36 тысяч лайков.

В феврале 2021 года Даня Милохин разместил фотографии в женском платье. Его запечатлели в коротком платье черного цвета, которое оформлено объемными плечами, а также кружевными белыми вставками. В руках он держал журнал, на обложке которого напечатано его изображение.

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Майя Пономаренко
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